Temps présent

RTS1, JEUDI À 20 H 15

Voitures sans pilote, attention virage dangereux!

Regarder un film ou lire le journal au volant de sa voiture, c’est déjà possible en Allemagne. En Suisse, les voitures se parquent déjà toutes seules. Alors, à quand la voiture totalement autonome sur nos routes? Les spécialistes de la prévention des accidents pointent les dangers, tandis que la Suisse révise ses lois pour décharger le conducteur de sa responsabilité.

Avec les plus précaires, malades et sans assurance

En Suisse, quand on n’est plus en mesure de payer son assurance de base obligatoire, et que l’on tombe malade, on tombe en grande précarité. Certains cantons alémaniques mettent les mauvais payeurs sur liste noire. A Genève, un centre de soins unique en son genre accueille les plus démunis, telle une…