RTS1, JEUDI, À 20 H 10

Fraudeurs à l’aide sociale, pourquoi ils trichent

Dans les villes romandes, comme Lausanne et Genève, l’aide sociale a plus que doublé en dix ans. Pour traquer les abus, il existe des unités d’enquêteurs chargés de débusquer, par exemple, le travail non déclaré, un capital dissimulé ou encore des déclarations dans plusieurs cantons à la fois. Le plus souvent contraints par la précarité, les tricheurs ne représentent que 2,5% des dossiers à Genève. ■