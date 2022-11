Tribune libre

Une histoire d’os

A propos de saint Nicolas.

La fête de Saint-Nicolas approche à petits pas d’âne. Un scoop toutefois: la tombe du saint homme, protecteur, selon les légendes des enfants, des jeunes filles, des veuves, des avocats (!) et des commerçants, était vide à Antalya! Pas étonnant. Le succès du saint et la peur des musulmans ont contribué à la dispersion de tous ses os un peu partout, comme à Bari, à Venise et aussi à… Fribourg qui s’enorgueillissait d’en posséder tout un morceau de fémur. Les responsables de la cathédrale éponyme, généreux missionnaires, en ont aussi dispersé des fragments jusqu’en Roumanie et en Biélorussie, sans problèmes douaniers ou sanitaires, apparemment.

Tout le monde sait que les reliques ravivent le souvenir, à défaut, hélas, de stimuler la foi. On…