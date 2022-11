Troisième concert de Jeux d’orgues

CHARMEY

L’association Jeux d’orgues propose son troisième concert de la saison, ce dimanche à l’église Saint-Laurent de Charmey (17 h). Pietro Dipilato (orgue) et Camilla Tossetti (flûte traversière) interpréteront le concerto pour flûte et orchestre (orgue) en sol majeur du compositeur allemand Carl Stamitz (1745- 1801). Suivront trois œuvres de Jean-Sébastien Bach: la Toccataenfamajeur(BWV 540/1), NunkommderHeiden Heiland(BWV659) et la Fugue enfamajeur(BWV540/2). Le concert permettra ensuite de découvrir Cécile Chaminade (1857-1944), compositrice française qui a écrit plus de 400 œuvres. A Charmey sera présenté son Concertino pourflûteetorchestre(orgue) op.107.