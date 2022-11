Un balcon déluré et déjanté

La compagnie Pas Sages à l’acte se frotte à Shakespeare: Roméo hait Juliette revisite la célèbre scène du balcon sous les formes les plus diverses.

SAISON CULTURELLE. C’est l’une des scènes les plus célèbres de l’histoire du théâtre. De celles que l’on connaît même si l’on ignore l’histoire de la pièce. Juliette, sur son balcon, lâche à son amoureux: «O Roméo! Roméo! Pourquoi es-tu Roméo?» C’est de l’amour pur et c’est beau comme du Shakespeare. Cette scène iconique se trouve au cœur de Roméo hait Juliette, que propose la saison culturelle de CO2 ce vendredi à La Tour-de-Trême.

La pièce débute avec un metteur en scène qui désigne trois comédiens. Ils vont alors préparer, répéter et interpréter la fameuse scène du balcon sous différentes formes. En version classique et moderne, plus ou…