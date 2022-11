ÉBULLITION. Le duo français Bandit Bandit joue ce vendredi à Ebullition (21 h). La soirée s’annonce rock, avec des couleurs sixties et une imagerie qui renvoie à d’autres duos célèbres: son nom rappelle Bonnie and Clyde, Sailor et Lula… Après deux EP et en attendant un premier album annoncé pour la fin de l’hiver, Bandit Bandit peut déjà se targuer d’avoir été sélectionné en 2020 parmi les jeunes espoirs des Francofolies de la Rochelle et du Printemps de Bourges. www.ebull.ch.