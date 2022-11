Un rendez-vous important pour la relève fribourgeoise

A la salle CO2, le Judo-club Bulle organisait dimanche un championnat régional et cantonal.

Ces compétitions sont capitales dans la formation de l’enfant, compétiteur ou non.

Pour les adultes, même si l’événement est moins emballant, il doit perdurer.

VALENTIN THIÉRY

JUDO. Les premiers duels des finales du championnat fribourgeois par équipes des écoliers débutent à la salle CO2, dimanche après-midi. Les cris et encouragements collectifs amènent une effervescence dans l’établissement tourain. Quelques heures plus tôt, il y en avait moins pour le championnat romand et de la Suisse latine individuel.

Les enfants sont concentrés, s’affrontent, puis se congratulent ou se réconfortent selon l’issue. Plus tard, Judo Attalens enlèvera le titre cantonal face au JC Bulle, organisateur de la journée.…