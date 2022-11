Une forme bizarre et des airs de Colorado

LAC CORNU. Et si on se faisait une toile? Mais pas dans une salle obscure ni en petit format. Non, là, on parle de cinéma panoramique avec l’un des plus beaux paysages du monde. De quoi écarquiller les yeux à s’en faire craquer les paupières. De quoi rester bouche bée, quitte à ne pas avoir l’air fier.

Pour cela, on n’hésite pas à passer la frontière, côté col des Montets, histoire de se couper le souffle une première fois devant le Dru et l’Aiguille-Verte. L’idée du jour est de faire une balade face au massif du Mont-Blanc. A Chamonix, la Flégère

étant fermée pour l’automne, on se rabat sur Planpraz. Le lieu est touristique, et quand c’est beau, forcément il y a du monde. Surtout les dix premières minutes de marche. Après, le silence reprend ses droits. L’objectif s’appelle le lac Cornu…