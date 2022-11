Aline D., âgée de 24 ans et domiciliée à Sévaz est portée disparue depuis 00 h 30. La police cantonale précise son signalement: elle mesure 176 cm, est de corpulence mince, a les cheveux bruns mi-longs et s'exprime en français. Tout renseignement est à communiquer à la police au 026 304 17 17 ou au poste de police le plus proche.