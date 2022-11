Une nouvelle step à l’horizon 2030

ROMONT. Trois assemblées en une soirée, et sous le même toit. Jeudi à l’Hôtel de Ville de Romont, les délégués de l’Association intercommunale pour l’épuration des eaux du moyen pays de la Glâne et de la paroisse de Sâles (AIMPGPS) et ceux de l’Association pour l’épuration Glâne-Neirigue (AEGN) se sont d’abord retrouvés. Séparément, ils ont approuvé les budgets 2023. Le total des dépenses de l’AEGN se monte à 1,7 million de francs. Les investissements se chiffrent à 362 230 francs. Du côté de l’AIMPGPS, le total des charges est de 1,5 million. Les participants de ces deux assemblées se sont ensuite réunis pour prendre part à celle de la nouvelle Association des communes du bassin versant de la Glâne et de la Neirigue (ABVGN). Pour rappel, cette dernière a officiellement été créée cet…