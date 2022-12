«Alors, on ne s’est plus lâchés…»

Une chanson, son histoire et les souvenirs qui lui sont liés: tel est l’objet de cette chronique, issue de Je ne laisserai jamais dire que ce n’est pas la plus belle chanson du monde. Un blog décliné en deux livres.

LEEDS UNITED - AMANDA PALMER. Ça n’est pas que je la préfère, pas que je la revendique, juste qu’elle me fait penser à toi. Bien sûr, bien sûr qu’elle est parfaite. Qu’elle donne envie de se rouler par terre, de sauter nu sur un piano, de rouler des pelles à plein d’inconnus.

Accessoirement, c’est vrai.

Mais là n’est pas le propos.

Puisque mon propos c’est toi.

Pourtant, on l’a écoutée et réécoutée, la voix pleine de gravier d’Amanda, sa grosse bouche, ses sourcils rasés. Elle est vraiment très belle, elle fait franchement flipper. On en a passé des heures devant ton ordi, à…