«Du pur bonheur» pour Châtel

CYCLISME. Le secret de polichinelle a été levé jeudi: le 76e Tour de Romandie fera étape à Châtel-Saint-Denis, le 28 avril prochain. Au menu, un contre-la-montre individuel de 18,5 kilomètres reliant Châtel-Semsales-La Frasse-Les Paccots-Châtel. «Ce tracé conviendra à un mec puissant et complet comme Geraint Thomas», imagine Pascal Richard, président du comité d’organisation local. Le Châtelois de 58 ans amènera son expérience de champion olympique et double vainqueur du «Romandie». Il se réjouit surtout: «Ce sera du pur bonheur de voir arriver les coureurs sur la place d’Armes, sur un final technique et à suspense. La course ne se gagnera pas à Châtel, mais elle pourrait se perdre.» Cela possiblement devant «1000 à 1500 personnes», imagine Pascal Richard.

