Dit Bèbè

BESENCENS

Albert Léonard Schumacher s’en est allé le 18 novembre, à l’âge de 80 ans, réconforté par les prières de l’Eglise. Un dernier hommage lui a été rendu en l’église de Saint-Martin le 23 novembre.

Albert est né le 6 mai 1942 dans le domaine familial des Corrandes à Besencens. Il y a passé toute sa vie. Sa famille, ses amis et amies et toutes les personnes qui l’ont côtoyé l’appelaient plus simplement et tendrement Bèbè.

A 22 ans, l’Exécutif de Besencens le nomme forestier communal. Il se forme dès lors à la pratique des travaux de bûcheronnage dans les bois de Romont et à la sylviculture dans la forêt de Bouleyres. Dès 1969, il assure, en plus de son activité de forestier communal, l’entretien des forêts de Fiaugères et, dès 2000, il gère les bois de Saint-Martin. Ceci…