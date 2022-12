Alexis Monney brille à Val Gardena

Alexis Monney n'en finit plus de surprendre. Exactement une année après ses débuts en Coupe du monde, le Veveysan de 22 ans a réalisé jeudi son meilleur résultat en carrière sur la descente de Val Gardena. Il a su maîtriser les nombreux mouvements de terrain de la Saslong et longtemps rivalisé avec les meilleurs descendeurs. Egarant un peu de temps sur le bas du parcours, Alexis Monney a finalement décroché une excellente 18e place (5e Suisse). Concédant 72 centièmes du vainqueur autrichien Vincent Kriechmayr et seulement 11 centièmes sur le top 15.

Le Veveysan avait ainsi toutes les raisons de serrer ses deux poings dans l'aire d'arrivée italienne. Ce résultat lui permet de marquer treize nouveaux points en Coupe du monde. Il fera partie des hommes à suivre de près toujours à Val Gardena lors du super-G ce vendredi, puis lors de la deuxième descente ce samedi (départ à 11 h 45, en direct sur la RTS). GRU/QD