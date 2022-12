Alexis Monney confirme sur une Stelvio indomptable

SKI ALPIN. Alexis Monney a prouvé une nouvelle fois ses excellentes dispositions en Coupe du monde. Mercredi en Italie, le skieur de Fruence s’est offert la 21e place de la descente de Bormio remportée par Vincent Kriechmayr. Parti avec le dossard 37, le Veveysan de 22 ans a concédé 3’’27 à l’Autrichien grâce à une excellente fin de course (n.d.l.r.: il a signé le huitième et neuvième meilleur chrono sur les deux derniers secteurs de l’épreuve). Un petit exploit pour sa première sur une Stelvio complètement verglacée et à la limite du praticable. Sixième meilleur coureur suisse derrière Marco Odermatt (4e), et pointé à seulement vingt centièmes du top 15, Alexis Monney compte désormais 33 points en Coupe du monde. Un total qu’il pourrait augmenter ce jeudi déjà à l’occasion de sa toute…