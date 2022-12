Anissa Grandjean, une karatéka en quête constante de beauté

La Bulloise Anissa Grandjean est récemment devenue championne de Suisse de karaté.

Un sacre inattendu pour une karatéka qui préfère la beauté du mouvement aux titres.

A 22 ans, la Gruérienne est une exception dans un sport qui peine à séduire les plus jeunes.

GLENN RAY

KARATÉ. «J’essaie de faire de jolis mouvements aussi bien à l’entraînement qu’en compétition. C’est ma manière de préserver la beauté du karaté et les valeurs qu’il véhicule.» Aux yeux d’Anissa Grandjean, le karaté est plus qu’un simple sport de combat. «Il ne s’agit pas de taper sur tout ce qui bouge, confirme-t-elle. Cet art martial m’a beaucoup apporté dans la vie, en m’apprenant l’amitié et la discipline, mais aussi le respect d’autrui et de mon propre corps.»

Sacrée championne de Suisse à la mi-novembre à Niederbipp…