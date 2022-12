CHÂTEL-SAINT-DENIS

Armand Monney s’en est allé le 12 novembre, dans sa 82e année, à la Maison Saint-Joseph. La cérémonie du dernier adieu a eu lieu dans l’intimité, en la chapelle des Pompes funèbres Bongard.

Armand est né le 5 janvier 1941 à Châtel-Saint-Denis, il est le deuxième des trois enfants de Joseph Monney et Marie Monney, née Grivet. C’est dans la ferme familiale de Prauthey qu’il grandit avec ses deux sœurs, Marie-Jeanne et Maguy.

Très vite, il prend à cœur le travail à la ferme pour aider ses parents. Etant très lié à la terre, au bétail et à la nature, il reprend le domaine familial jusqu’à l’âge de la retraite. Il a su faire fructifier la terre du domaine en cultivant son jardin et il aimait embellir et fleurir les extérieurs de la ferme.

Célibataire avec un caractère bien…