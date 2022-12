Au FC Bulle, la satisfaction côtoie les exigences

Le FC Bulle a bouclé 2022 par un revers 0-4 face à Lucerne M21, samedi. A huit points de la barre, le club gruérien aborde la trêve confiant pour son maintien en Promotion League. Sans tout révolutionner, son visage va toutefois changer.

VALENTIN THIÉRY

FOOTBALL. Pour son dernier devoir avant les vacances, le FC Bulle a confirmé qu’il était très régulier dans son irrégularité. Samedi face à Lucerne M21, leader de Promotion League, les Gruériens ont une fois de plus arrêté de jouer en seconde période, encaissant tous les buts d’une défaite 0-4. Une fois de plus, l’ouverture du score est survenue tôt après le thé. Et une fois de plus, ils ont manqué de caractère après un excellent premier acte au terme duquel ils auraient dû mener.

Treizième à huit longueurs de la barre, le club de…