Aux Mosses dans l’espoir du départ

SKI DE FOND. Avec la Coupe de Lys tombent généralement les premiers flocons pour l’ouverture de la saison nordique dans le canton. Celle-ci est prévue ce dimanche au Centre nordique des Mosses, sous réserve du «top départ» donné la veille par l’organisateur.

Seule certitude: l’épreuve ne proposera pas son habituelle montée à Pra Cornet. Les 250 participants attendus s’y accommoderont volontiers à en croire Dominique Beaud. «Les fondeurs sont impatients, mais peu entraînés cette année à cause du manque de neige. La reprise sera donc un peu plus dure sur un parcours qui reste exigeant», sourit le responsable technique du Ski-club Lys. Un club aujourd’hui plus représenté en compétition de fond. «Mais on continue d’organiser la Coupe de Lys pour soutenir la jolie tradition de la Coupe…