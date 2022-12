Avec l’humain au cœur

Sur fond de meurtres et de jeunesse en perdition, Jean-François Haas signe un émouvant roman d’amour filial. A l’image de son auteur, La folie du pélican se révèle pétrie d’humanisme. Rencontre.



ÉRIC BULLIARD

L‘histoire aurait pu donner lieu à un polar, mais là n’est pas le propos. Dans La folie du pélican, l’écrivain fribourgeois Jean-François Haas dépasse largement le fait divers pour, au fond, signer un roman d’amour. Celui d’un père pour son fils, malgré tout.

Au départ, non pas un mais deux faits divers. Deux drames similaires, aux Etats-Unis. D’un côté l’affaire Whitaker: en 2003, un jeune homme a commandité le meurtre de ses parents et de son frère. Le père a survécu et s’est battu pour que son fils échappe à la peine de mort. Dans l’autre affaire, une fille a été arrêtée après…