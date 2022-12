Bilan mitigé pour le HC Bulle-la Gruyère

HOCKEY SUR GLACE. Quatorze matches, quatre victoires et dix défaites. Tel est le bilan du HC Bulle-la Gruyère, septième et avant-dernier de 2e ligue au terme du premier tour. «C’est frustrant, car on devrait être beaucoup plus haut avec ce contingent, peste l’entraîneur Stéphane Vienne. Les nombreuses blessures et notre manque de rigueur défensive nous ont coûté.»

La saison a commencé par sept défaites consécutives pour les Gruériens, qui ont redressé la barre en remportant quatre matches depuis la mi-novembre. Dont le dernier en date, contre Neuchâtel (5-1). «Les joueurs ont pris leurs responsabilités en suivant le plan de jeu. Cette victoire était méritée et nous devrons continuer sur cette lancée au deuxième tour. Notre groupe est capable de tenir n’importe quel adversaire, à nous de…