A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 10

Shein, le nouvel ogre de la fast fashion

La marque est incontournable chez les moins de 25 ans, et quasi inconnue chez les plus âgés. Shein bouleverse le monde de la mode à bas prix. En quelques années, le label chinois s’est taillé la part du lion de ce juteux marché, au point de valoir aujourd’hui plus que Zara et H&M réunis. Un succès fulgurant et un modèle d’affaires qui interroge: au sud-est de la Chine, des milliers d’ouvriers travaillent comme des forçats pour assouvir l’appétit de ce nouvel ogre du textile. ■