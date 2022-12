A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 10

Sèche-cheveux: comment choisir?

Le sèche-cheveux est un appareil indispensable dans la salle de bains. Mais comment bien le choisir? Il coûte entre quelques dizaines et quelques centaines de francs. ABE en a testé plusieurs dans un laboratoire au nord de l’Allemagne. Rapport qualité-prix, efficacité, température de l’air, volume sonore, sans oublier le fameux «effet ionisant», décryptage de 10 foehns parmi les plus vendus. On verra aussi comment bien utiliser son sèche-cheveux. Et pour finir de couper les cheveux en quatre, coupe au bol, mulet ou crête à la punk, qu’est-ce qui fait qu’une coupe est à la mode? ■