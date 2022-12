A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 10

A vot’bon cœur, messieurs dames!

Deux milliards de francs: c’est la somme faramineuse que reçoivent chaque année les œuvres d’entraide et autres associations caritatives. Malgré la crise, la générosité des Suissesses et des Suisses ne tarit pas. Mais comment savoir si cet argent est bien utilisé? Reportage sur un cas concret. Comment ces dons sont-ils collectés et distribués? Du traditionnel bulletin de versement aux nouvelles plates-formes de crowdfunding, ABE a suivi le flux de cette solidarité. ■