Centre cantonal fermé

DÉPISTAGE. Le Centre cantonal de dépistage Covid-19, à Granges-Paccot, fermera le 15 janvier. Une baisse importante de fréquentation est en effet attendue, car les tests hors indication médicale ne seront plus remboursés à compter du 1er janvier.

«La demande ne justifiera plus une infrastructure dédiée, explique le communiqué de la Direction de la santé et des affaires sociales et de l’Hôpital fribourgeois (HFR), Les tests pourront être effectués chez les médecins traitants ou les pharmacies sur ordonnance médicale individuelle.» Mais les centres de vaccination, à Granges-Paccot et à Bulle, poursuivront leur activité.

Géré par l’HFR, le Centre cantonal de dépistage Covid-19 a ouvert ses portes le 7 mai 2020. «Au cours des trente-deux mois d’exploitation, plus de 243 000 tests (dont 62,5%…