Comme un air de Périgord

Le chef Benoît Carcenat a été élu cuisinier suisse de l’année par le Gault&Millau, une année seulement après s’être installé au Valrose, à Rougemont. Rencontre, juste avant le service du midi.

ANN-CHRISTIN NÖCHEL

La poignée de main est franche. Dans le lobby de l’hôtel-restaurant du Valrose, à Rougemont, le tablier sobre et impeccablement noué autour de la taille, Benoît Carcenat en impose. En cette blanche matinée de décembre, il n’est pas encore l’heure du coup de feu. Le chef a néanmoins peu de temps devant lui. Les trente places du restaurant sont constamment occupées depuis que le Français de 44 ans a été sacré cuisinier suisse de l’année par le Gault&Millau, le 8 novembre dernier. «Bien sûr que c’est du travail, mais on l’a cherché, et maintenant il faut l’assumer.» Le ton est…