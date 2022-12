Concert de harpe celtique à la chapelle

BOSSONNENS. La chapelle de Bossonnens résonnera le 26 décembre à 17 h au son de la musique celtique. Christel Schlüchter promet un programme à multiples facettes: «calme, joyeux, profond et mystérieux». Il intègre des morceaux traditionnels, mais surtout les propres compositions de la musicienne tirées de ses deux albums La vallée des Songes et Souviens-toi. Le concert se terminera par The Wexford Carol, un chant de Noël traditionnel irlandais, en clin d’œil à cette période de fêtes de fin d’années.