Cortège de Saint-Nicolas

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Le saint patron de Fribourg fera une halte dans le chef-lieu veveysan ce mardi. Le départ du cortège est donné à l’ancienne gare à 18 h 30. Il se déplacera jusqu’à la place de l’Institut où seront distribués biscômes, thé et vin chaud. Saint-Nicolas fera également une halte à la Maison St-Joseph le même jour et dans les crèches. Les professionnels du Groupement des commerçants de Châtel (CIA), l’association chargée d’organiser la manifestation, recevront aussi sa visite les 6 et 7 décembre.