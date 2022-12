Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

AGENDA DES PROCHAINS JOURS… 7 décembre, double élection au Conseil fédéral. Facile de deviner ce qu’il y a dans le calendrier de l’avent, à la case du 6: la «nuit des longs couteaux», selon la formule idiote des journalistes.

CHIFFRES ÉCLAIRANTS donnés par le directeur des remontées mécaniques suisses: 0,34% de la consommation d’électricité en hiver dans notre pays est utilisée par les tire-fesses et autres cabines. Et cela pour 34% des Suisses qui pratiquent la glisse cinq ou six fois par an. Donc, pour résumer: 34% de la population consomment 0,34% d’électricité pour leur loisir occasionnel. Ça fait quand même beaucoup pour avoir les orteils, les doigts et le bout du nez gelés.

ACQUITTÉS EN APPEL par le Tribunal cantonal des principales condamnations qui leur étaient…