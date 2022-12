Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

ALAIN BERSET, dans son interview fleuve à notre journal:

«Nous avons un besoin accru de contact, de bienveillance et de cohésion sociale.» Oui, peut-être, mais aussi vite que possible et lentement que nécessaire.

A LA DÉCHETTERIE DE GRUYÈRES, les encombrants seront bientôt calibrés à l’aide de gabarits (au moins 35 cm de large et 80 cm de long). Quel rapport alors entre la déchetterie de Gruyères et EasyJet à Cointrin? La taille des valises autorisées en cabine.

UN CHASSE-NEIGE ÉLECTRIQUE avec fonction de salage à

322 000 francs pour la commune de Bulle. S’il manque un kilo de sel dans les Cartons du cœur, où se tourner en dernier recours?

EN SUÈDE, trois chimpanzés tués par arme à feu, un quatrième blessé. Ils s’étaient échappés d’un zoo. La question n’est pas de se…