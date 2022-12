Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

IL EXISTE DU CHOCOLAT VÉGAN. Et pour le foie gras? Que répond Google: oui, le foie gras végan se fait à partir de pois chiches ou de tofu. Sans vouloir casser l’ambiance, il va falloir s’y mettre rapidement pour éviter les tensions à table pendant les fêtes, les nouvelles générations étant plus sensibles à la cause animale et plus ouverts aux possibilités infinies du pois chiche et du tofu.

A L’HFR, les futurs papas pourront bientôt éprouver les contractions des futures mamans grâce à un appareil simulant cette contrainte de l’accouchement. Autre gadget: un dispositif reproduisant les kilos de grossesse. Le poids et surtout la douleur, les deux à la fois: faut-il aimer la mère de son enfant pour des trucs pareils… et puis chez l’homme, le ventre rond, cela vient tout…