Dans les communes

Massonnens

Budgets. Les 25 citoyens présents à l’assemblée de Massonnens mardi ont validé les budgets de la commune à l’unanimité. Au niveau du fonctionnement, les chiffres prévoient un bénéfice de près de 9500 francs pour un total de revenus de 2,2 millions de francs. L’assemblée a également donné son feu vert à trois investissements pour un total de 117 500 francs: transferts de propriété du trottoir de Ferlens, restauration des archives communales et rénovation du restaurant. Les citoyens ont également accepté les nouveaux statuts de l’Association Glâne Région et de l’Association scolaire Le Châtelard, Grangettes et Massonnens.

Vie sociale. «Nous avons informé l’assemblée que nous avons trouvé une gérante pour le magasin du village (fermé depuis fin septembre) qui devrait rouvrir à…