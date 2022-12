Dans les communes

Villaz

Budgets 2023. Septante-quatre citoyens se sont déplacés, lundi soir, à la salle communale de Villarimboud pour participer à l’assemblée communale de Villaz. Premier objet soumis au vote, le budget de fonctionnement et son excédant de charges de 327 312 francs pour un total des charges de 10,4 millions a été accepté. De même pour les deux investissements présentés: 200 000 francs pour l’aménagement de la cour de l’école des garçons de Villaz-Saint-Pierre et 48 000 francs pour la rénovation de l’éclairage de la salle communale de Villarimboud. Le budget total des investissements se monte à un peu plus de 6 mio de francs de charges pour 4000 francs de produits.

Statuts. Par ailleurs, le règlement communal sur la distribution d’eau potable a été accepté, tout comme les statuts de…