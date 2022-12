Denis Conus

ÉCHARLENS

Denis est né le 20 décembre 1939, dans la famille de Jules et Cécile Conus, à Estévenens. Installé aux Grands-Crêts et entouré de ses frères et de sa sœur, il participa aux travaux de l’exploitation familiale, au milieu de la nature et des animaux. Il aimait déjà dessiner, chanter, rêvasser, inventer.

En 1966, il rencontra Gabrielle, à qui il choisit d’unir sa destinée. Quatre enfants vinrent agrandir la famille, qui déménagea à Echarlens: Raphaël, Christiane, Annelyse et Pierre-Alain.

C’est alors à l’hôpital de Marsens que Denis continua son activité professionnelle en tant qu’aide-infirmier, profession qui lui permit d’être au service d’autrui. Pour ne pas laisser de côté sa passion pour le domaine artistique, il profita des nuits de veille pour recommencer à peindre de…