Des phares dans la nuit, malgré tout

UKRAINE. Le 1er janvier 2022, les habitants de Kherson, de Marioupol et de Bakhmout se sont souhaité bonne année. Et surtout, surtout, bonne santé.

Le 1er janvier 2022, nous n’avions jamais entendu parler de Kherson, de Marioupol ni de Bakhmout. Nous étions bien assez occupés à essayer de nous convaincre que le Covid se trouverait bientôt derrière nous. Que la vie allait reprendre en un long fleuve tranquille.

Et puis non. Une crise a succédé à l’autre. Voici la guerre, là, juste à côté. Nous avons découvert les noms de Kherson, de Marioupol, de Bakhmout… et ceux de Boutcha, d’Irpin, de Kharkiv, de Berdiansk, de Lviv, de Zaporijjia, de combien d’autres encore? Des villes martyres, dit-on, comme si le prestige dérisoire de ce qualificatif pouvait nimber l’horreur. Alors qu’il s’agit…