TRAIL. Le Fribourg by night trail est revenu à deux Gruériens habitués aux honneurs. Déjà vainqueurs l’an dernier, Alexandre Bugnard (Remaufens) et Mylène Schuwey (Châtel-sur-Montsalvens) ont survolé la 7e édition disputée samedi soir par 320 participants. Le premier a mis 2 h 26 et la seconde 2 h 55 pour boucler les 33 kilomètres vallonnés et enneigés.