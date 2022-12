Deux top 10 pour Alexis Monney à Saint-Moritz

SKI ALPIN. Le skieur de Fruence Alexis Monney a pris la 6e et la 9e place des deux descentes de Coupe d’Europe organisées cette semaine à Saint-Moritz (GR). Ces deux top 10 confirment la bonne forme du Veveysan de 22 ans. Auteur de son meilleur résultat en carrière à Val Gardena avec une 18e place, il se battra pour son neuvième départ en Coupe du monde à Bormio (Italie) la semaine prochaine. Egalement présent à Saint-Moritz, le skieur de Château-d’Œx Gaël Zulauf s’est classé 27e et 14e des deux courses. Quant au Brocois Nicolas Macheret, il a respectivement terminé 51e et 33e.