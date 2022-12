Donner à la région sa juste place

BULLE. Nourrir le corps et l’esprit. Jeudi, Didier Castella a invité la population à Espace Gruyère, à Bulle, pour discuter de gouvernance régionale. En plus de pouvoir donner leur avis sur cette question politique, les participants ont bénéficié d’un apéro et d’une entrée gratuite au Salon des goûts et terroirs.

Le directeur des Institutions, de l’agriculture et des forêts arrive au bout de son tour des districts, dans le cadre de la campagne «La gouvernance régionale de demain» (La Gruyère du 24 septembre).

Après avoir constaté que la salle était majoritairement occupée par des élus, cantonaux ou communaux, le conseiller d’Etat a présenté brièvement l’évolution de l’organisation cantonale et le développement du niveau régional. «Pour l’instant, ce dernier est principalement géré, avec…