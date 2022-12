Egérie blanche du blues

MUSIQUE

Layla Zoe

THE WORLD COULD CHANGE

Cable Car Records

Si la voix cristalline et fragile de Mylène Farmer n’est pas votre tasse de thé, on vous conseille une bonne rasade de Layla Zoe, qui est à l’égérie rouquino-diaphane ce qu’un vieux bourbon frelaté est à un gin aromatisé à la rhubarbe. Rien que son nom, Layla («Laylaaaa, you’ve got me on my knees») empeste le blues-rock à plein nez, la sueur sous les aisselles, la clope froide au petit matin. Quasi inconnue en francophonie, la Canadienne désormais exilée aux Pays-Bas vient de sortir son dixième album en quinze ans. Un brûlot crasseux enregistré avec Henrik Freischlader, l’une des fines lames allemandes de la guitare, capable de rivaliser avec Neil Young quand il reprend Hey hey my my.

Mais rien que de l’original sur les douze…