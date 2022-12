ESTAVANNENS

C’est juste après le repas de midi, le 9 novembre, qu’Emile Grandjean s’est affaissé à son domicile. Il était dans sa 54e année. Il fut ravi à l’affection des siens malgré les secours rapidement arrivés sur place et les premiers soins prodigués par son ami Yves Jaquet, qui venait le chercher pour une partie de cartes prévue l’aprèsmidi. Ses obsèques furent célébrées le 12 novembre en l’église d’Estavannens.

Emile Grandjean, surnommé Milou dès sa plus tendre enfance, est né le 9 janvier 1969. Il était le troisième des quatre enfants de Jules et Alice née Monney, agriculteurs à Estavannens. C’était un enfant intelligent et vif, qui vécut une enfance colorée par ses nombreuses acrobaties et rythmée par le travail à la ferme.

A la fin de sa scolarité, il suivit les cours de…