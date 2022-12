Fribourg fête son président de la Confédération

Le canton a offert jeudi un accueil en grande pompe à Alain Berset, après son élection à la présidence de la Confédération pour l’an prochain. Le citoyen de Belfaux a entamé son périple du jour à Morat. Le train spécial, parti de Berne avec une délégation de 250 personnes environ, y est arrivé à 13 h. L’arrêt dans la cité médiévale a permis à Alain Berset de saluer la population et les autorités du district bilingue du Lac. Les invités ont ensuite rallié le chef-lieu cantonal. Un autre cortège s’est formé pour rejoindre le théâtre Equilibre, un défilé emmené par la Landwehr et les Grenadiers. Après l’«acte officiel» à Equilibre, les invités ont rejoint la «fête conviviale» organisée dans la salle de concert Fri-Son. Un dîner a été servi sur fond musical et la soirée s’est terminée avec…