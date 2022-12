Hommage à une terre et à des hommes

LIVRES

Jean Quinche

REQUIEM IRLANDAIS

La Dogana, 104 pages

C’est une Irlande à la fois rude et chaleureuse, au cœur d’une campagne éloignée des itinéraires touristiques. Loin des clichés, aussi, même s’il y fait humide, que les pintes de Guinness, Harp et Smithwick’s défilent dans les pubs au son de la thin whistler. Enfant, Jean Quinche retournait sur l’île chaque année, dans la petite maison familiale, «ancien logis de garde-côte que [ses] parents avaient achetée à l’état de ruine, puis retapée». Il retrouvait Michael Harty, le voisin au «pantalon empesé par la bouse de vache» et au «sourire édenté et radieux», embarquait avec Deanie Joe, le vieux pêcheur aux airs d’oracle ou de mage.

Requiem irlandais distille quelques-uns de ses souvenirs, entre escapades au bord de la mer et parties de…