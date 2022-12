Jeannette Pugin

née Bongard

ÉCHARLENS

Jeannette Pugin s’en est allée mardi 20 décembre, à l’âge de 85 ans, entourée de l’amour des siens et de l’affection du personnel du Foyer St-Joseph à La Roche.

Jeannette est née le 13 février 1937, à Praroman-Le Mouret, dans la famille de Paul et Martine Bongard. Son père Paul était boulanger et elle aimait raconter des anecdotes liées aux tickets de rationnement de la farine et au marché noir durant la guerre. Très tôt, Jeannette dut aider ses parents dans les tâches quotidiennes d’une grande famille de six enfants. Elle prit notamment sous son aile, toute sa vie durant, son frère Georges, handicapé, qu’elle a continué à entourer jusqu’à sa mort.

Elle suivit une formation d’aide familiale, les études étant trop onéreuses à financer. Durant quelques…