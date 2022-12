L’églantier arrivé tout seul

Je pose mon oreille…

… sur une nuée de cynorhodons qui s’éparpillent dans le ciel avec la goutte au nez. Je saisis au vol chacun de leurs petits mots qui tournent en boucle sous la pluie fine du jour. Ils racontent l’histoire de leur plante mère, l’églantier.

Cet églantier n’était que racine au début, il a joué les porteurs de greffe pendant au moins trente ans. Un rosier s’est déployé au-dessus de lui, ouvrant ses roses à chaque printemps. Je ne me souviens plus de leur couleur, peut-être étaient-elles jaunes. Le rosier est mort, mais pas l’églantier qui, depuis deux saisons, s’épanouit dans le jardinet. Je rêvais de planter un églantier, il est arrivé tout seul. Ses fleurs légères me ravissent. Elles sont l’origine pure de la rose. Cinq pétales blancs-roses, bouquet d’étamines dorées…