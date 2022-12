L’apprentissage par la Junior Cup

Première Junior Cup encourageante pour le biathlète James Pacal. Le Vaulruzien de 19 ans est maintenant en Autriche pour enchaîner dans cette compétition.

VALENTIN THIÉRY

BIATHLON. James Pacal a vécu son baptême en Junior Cup, à Val Martello (Italie). De jeudi à dimanche dernier, le biathlète vaulruzien a terminé 17e du sprint (10 kilomètres), 24e du super sprint (7,5 km) et 16e du 12 km mass start. «Tous ces formats me convenaient. Je venais pour apprendre, et ça a été le cas, explique le sociétaire du Ski-club Riaz. J’ai pris du plaisir sur une piste difficile que je découvrais. Je constate encore que j’ai bien travaillé cet été.»

A 1700 mètres d’altitude, la situation de la station a perturbé le Gruérien de 19 ans. «Je n’ai pas l’habitude de ce rythme de course dans de telles…