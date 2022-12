L’assemblée accepte de justesse le budget 2023

CORPORATION ECCLÉSIASTIQUE. Pour rendre le budget 2023 viable, l’assemblée des délégués de la Corporation ecclésiastique cantonale (CEC) a dû augmenter le taux de frein aux dépenses de 12,5% à 13,5%. Cette proposition a été combattue, en assemblée samedi à Fribourg, par les représentants des paroisses de la Sarine et des environs. Au final, le budget de 13,27 millions de francs a été accepté de justesse. Selon une analyse, il ressort que les paroisses ont les moyens de soutenir cette hausse. Une autre étude a démontré que les salaires des agents pastoraux fribourgeois sont nettement plus bas que ceux de leurs homologues des autres cantons. «Les salaires devront être revus, car ils ne correspondent plus à une valorisation juste des compétences», affirment Céline Ruffieux, représentante de…