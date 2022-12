L’Auberge Saint-Pierre au Bry doit s’offrir une cure de jouvence. La commune a présenté deux variantes de rénovation à sa population.

PONT-EN-OGOZ. Il y avait foule mercredi soir à la salle polyvalente d’Avry-devant-Pont. Quelque 110 citoyens ont pris part à une assemblée extraordinaire d’information concernant l’avenir de l’Auberge Saint-Pierre au Bry. En décembre 2021, l’assemblée communale avait accepté à la plus courte des majorités, l’achat de ce bâtiment historique pour 1,2 million de francs.

Mercredi soir, le Conseil communal a présenté une version de rénovation minimale (à 2,1 millions de francs) et un second scénario plus ambitieux à 4,9 millions. Ce dernier implique d’importants travaux, avec la transformation de la partie hôtel en deux ou trois appartements distincts. Dans…