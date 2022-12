L’horreur à fleur de Poe

Le réalisateur le plus prolifique – et le moins cher – d’Hollywood a commis ses plus beaux crimes en adaptant le maître sombre.

ROMAIN MEYER

Teenage Caveman, L’Attaque des crabes géants, Lâchez les bolides, La Petite boutique des horreurs… Si ce dernier titre est peut-être l’un des plus connus de la très longue filmographie de Roger Corman, les autres constituent une horde de séries B assumées comme telles, avec beaucoup de science-fiction, de l’épouvante et de l’érotisme, de western, du polar, de l’aventure décomplexée. Au début des années 1960, le réalisateur américain s’est même essayé à l’horreur gothique en adaptant Allan Edgar Poe. En tout huit films, souvent introuvables, au charme particulier et troublant, que l’éditeur Sidonis vient de réunir en un beau coffret DVD/Blu-ray.

Agé…