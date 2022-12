La commune d'Ecublens placée sous administration exceptionnelle

Pour rappel, cette commission fonctionnait déjà de manière ad-hoc provisoire pour gérer les affaires courantes depuis la démission de l'ensemble des membres de l'Exécutif depuis le 11 octobre. Elle est composée des personnes suivantes: son président François Genoud, ancien syndic de Châtel-Saint-Denis et député; Géraldine Barras, conseillère communale de Pont-en-Ogoz et titulaire du brevet d'avocate; Nadia Savary, députée et ancienne syndique de Cugy.

La commune glânoise traverse depuis plus d'une année de vives tensions, entre certains habitants et le Conseil communal, qui ont amené des démissions et des interventions de la préfecture. "Même le renouvellement intégral du Conseil communal lors des élections générales du 7 mars 2021 pour la nouvelle législature 2021-2026 n’a pas pu apaiser ces tensions", relève la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (DIAF) dans un communiqué.

La commission a pour mission de se charger de "l'ensemble des charges communales, de rétablir un climat de confiance dans la commune et de poursuivre le processus de fusion en cours". La mesure sera levée "lorsque les circonstances la justifiant auront disparu et que le bon fonctionnement des organes communaux sera assuré".