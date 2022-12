A la découverte de

MULTISPORTS. C’est désormais acquis: le sport, et le football en particulier, ne s’offre aucun répit. Du 7 sur 7, douze mois par année sans interruption ou presque. Les compétitions se superposent, les matches s’enchaînent jusqu’à l’overdose. Sur son canapé, d’où il peut tout regarder à condition de débourser, le passionné peine à suivre le rythme de l’actualité. Lorsqu’il n’est pas décroché ou simplement gavé.

Dommage. Car le sport constitue plus qu’une addition de buts ou de points, de secondes ou de centièmes, de victoires ou de défaites. Il recèle une kyrielle d’histoires, de destins individuels et collectifs dépassant l’imagination des romanciers. On parle là de la disparition brutale des boxeurs Marcel Cerdan et Duk Koo Kim; de la carrière folle de Vinnie Jones, le footballeur le…